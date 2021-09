하이트진로, '두껍상회 창원점' 24일부터 운영

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 어른이 문방구 ‘두껍상회 창원점’을 연다고 24일 밝혔다. 두껍상회는 국내 주류 최초 캐릭터샵으로 지난해 8월 서울에서 첫 오픈 이후, 부산, 대구, 광주, 전주, 인천, 강릉, 대전을 거치며 전국을 순회하고 있다.

창원 두껍상회는 25일부터 11월 7일까지 운영된다. 창원 핫플레이스인 가로수길(창원시 의창구 외동반림로)에서 매일 12시~20시까지 운영된다. 미성년자 출입은 제한된다.

이번 창원 두껍상회는 120여종의 하이트진로 굿즈를 판매한다. 창원을 지역 연고지로 하는 프로 야구단 ‘NC 다이노스’ 한정판 두꺼비 피규어를 만나볼 수 있다.

또한, 두꺼비 스타일링 콘테스트 입상 작품을 전시해 다양한 볼거리도 제공한다.

스마트 웨이팅 시스템을 통한 대기시간 최소화 및 비대면 체온 체크와 QR 체크인, 개인용 1회용 장갑 제공 등 코로나19 안전수칙도 철저히 준수하여 진행된다.

앞서 대전 으능정이 문화거리에 오픈한 두껍상회는 24일까지 운영한다. 행사 기간 내 누적 기준 약 12,000명 이상이 두껍상회를 방문했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr