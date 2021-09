[클릭e종목]"BGF리테일, 하반기에도 안정적 성장 기대"

[아시아경제 송화정 기자]한화투자증권은 24일 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 173,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 171,500 2021.09.24 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"BGF리테일, 4분기에도 변함 없는 호실적 지속"BGF리테일·하나은행, 업계 최초 'PLCS 금융 특화 편의점' 만든다"단일육 패티에 시그니처 번" CU, 프리미엄 버거 출시 close 에 대해 하반기에도 안정적인 성장이 이어질 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 22만원을 유지했다.

남성현 한화투자증권 연구원은 "외부활동 증가 및 집객력 회복 가능성, 재난지원금 지급 효과로 하반기 안정적인 성장이 기대된다"면서 "'위드 코로나'(단계적 일상 회복) 시대는 결국 외부활동 증가가 핵심으로 점진적인 성장세가 이어지는 가운데 외부활동 증가는 편의점 수요를 자극할 것"이라고 말했다.

한화투자증권은 BGF리테일의 3분기 실적을 매출액 1조8669억원, 영업이익 796억원으로 예상했다. 이는 전년 동기 대비 각각 10.9%, 25.1% 증가한 수치다. 남 연구원은 "8월 영업 환경은 무더위와 강수 여파로 부정적이었지만 9월의 경우 재난지원금 지급 및 우호적인 날씨로 긍정적일 가능성이 높다"고 설명했다.

재난지원금에 따른 마진율 하락 우려는 기우라는 의견이다. 3~4분기 기존점 성장률은 재난지원금 유입에 따른 효과가 작용할 가능성이 높다. 이에 일부에서는 지난해와 유사하게 담배 비중 상승에 따른 마진율 하락 가능성이 제기되고 있다. 남 연구원은 "지난해의 경우 목적성 구매를 위한 편의점 수요가 대부분이었다면 현재는 외부활동 확대에 전체적인 수요가 증가하고 있어 이같은 우려는 기우"라며 "마진율은 상반기와 유사한 수준일 것"이라고 말했다. 이어 그는 "하반기에는 전체적으로 집객력이 상승하고 위드 코로나로 정책이 변경될 경우 이러한 집객력은 더욱 회복될 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr