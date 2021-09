[클릭 e종목]"심텍, 내년 최대 실적 경신 전망"

대신증권 보고서



[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 24일 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 28,950 전일대비 650 등락률 -2.20% 거래량 354,918 전일가 29,600 2021.09.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 참존글로벌, 6억 규모 FPCB용 자동화장비 공급 계약 체결연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다중소형 패키지기판 대장주 '심텍'…저평가 매력도 부각 close 에 대해 투자의견 매수와 목표가 3만7000원을 유지했다. 내년 매출과 영업이익이 최고 수준을 보일 것이란 판단에서다.

3분기 매출과 영업이익 호조는 지속적인 MASP 부문의 투자 결과가 고부가 제품인 MCP와 FC CSP(SiP 포함), 서버 향 D램(GDDR6)의 매출 증가와 믹스 효과로 전체 평균 공급단가가 상승한 영향이 컸다. 또 BGA 중심의 반도체 기판 업황은 공급 여력 제한으로 가격 상승이 이어지고 있고, 소수 업체에 수요가 집중되는 모양새다. 2분기 대비 원달러 평균도 3%가량 상승했을 것으로 추정된다. 4분기 매출과 영업이익은 각각 3596억원, 487억원으로 전망된다.

올해 매출액은 전년동기대비 9.7%, 영업이익은 54% 늘어난 1조3179억원, 1382억원으로 추정된다. 영업이익률은 3%포인트 오른 10.5%로 예상된다. 박강호 대신증권 연구원은 “MASP 투자로 메모리와 비메모리(FD CSP, 서버 향 GDDR6) 영역에서 고부가 매출 비중이 확대되고 있다”며 “평균 공급단가 상승으로 영업이익률은 10%대로 개선될 것으로 예상되고, 반도체 기판의 수요 증가와 공급 여력 제한으로 내년 매출과 영업이익의 성장도 가능할 것으로 분석된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr