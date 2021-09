G마켓·옥션, ‘가을 골프 박람회’…“골프용품부터 의류까지 한자리에”

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 다음달 3일까지 가을철 골프 시즌을 맞아 온라인 ‘골프 박람회’를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사에서는 골프용품부터 의류까지 골프 관련 제품을 한자리에 선보이며, 할인 쿠폰 등 풍성한 혜택을 준비했다. 골프박람회 전용 20% 할인쿠폰을 AK골프, 골프존 등 기획전 골프 용품에 적용하면 최대 30만원까지 할인 받을 수 있다.

매일 달라지는 데일리 특가 상품도 공개한다. 24일엔 G마켓과 옥션에서 ‘캘러웨이 F/W 아우터 제안 모음’ 상품을 선보인다. G마켓에서는 ‘아디다스 골프의류 특별기획’ 상품을, 옥션에서는 ‘나이키 골프 양말 특가 상품’을 파격가에 판매한다. 골프 용품으로는 G마켓과 옥션에서 ‘브리지스톤 V300 6 외 아이언 모음‘을 준비했다.

G마켓 관계자는 “폭발적으로 증가하는 골프 용품 수요에 주목해 대규모 온라인 골프박람회를 기획하게 됐다”며 “골프를 즐기는 층도 넓어진 만큼 이들을 공략하기 위한 다양한 프로모션을 적극적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr