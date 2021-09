하루 역대 최다…서울서만 오후 9시까지 893명 확진

[아시아경제 유병돈 기자] 23일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 893명으로 잠정 집계됐다고 서울시가 밝혔다.

하루 집계가 마무리되려면 아직 3시간이 남았지만 지난 14일의 808명을 이미 넘어 코로나19 국내 발생 이래 역대 하루 최다 기록을 기록하게 됐다.

같은 시간대로 비교하면 전날 640명보다 253명이나 많고, 지난주 목요일인 16일 743명보다 150명 늘어난 수치다. 하루 전체 확진자 수는 22일 645명, 16일 746명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 올여름 4차 유행이 시작된 이래 급증해 7월 6일(582명)과 13일(637명), 지난달 10일(660명)과 24일(677명), 이달 14일(808명) 등 5차례 최다 기록을 깼다. 23일 최종 집계치가 확정되면 7월 이래 6번째 최다 기록이다.

서울 내 확산세는 이달 들어 가속화됐다. 이달 14일 역대 처음으로 800명대를 기록한 뒤 지난주 15∼18일 나흘 연속 700명대였다. 연휴 기간인 20∼22일에도 사흘 연속 600명대를 기록하는 등 확산세가 유지됐다.

또 연휴 마지막 날인 22일 검사 인원이 급증하자 그 검사 결과가 반영된 23일 확진자 수가 폭증했다. 서울의 하루 검사 인원은 지난주 금요일인 17일 7만3729명 수준에서 연휴 기간인 18일부터 21일까지 3만∼5만명대로 줄었다가 연휴 마지막 날인 22일 8만1599명으로 대폭 늘었다.

지난 1주일간(16∼22일) 서울의 확진율(전날 검사인원 대비 당일 확진자 비율)은 평균 1.3% 수준을 보였다.

최종 집계까지 아직 3시간 남아 있어, 이날 하루 전체 확진자 수는 900명을 넘을 가능성도 있는데 서울의 하루 확진자 수가 900명을 넘는 것도 처음 있는 일이다.

이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 9만4714명으로 잠정 집계됐다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr