이재명 "대장동 난장판에, 윤석열 청부수사 의혹 관심밖 밀려날까 걱정"

[아시아경제=이영규 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보인 이재명 경기도지사가 '멀쩡한' 성남 대장동 민자개발사업을 난장판으로 만들면서 정작 책임을 물어야 할 윤석열 전 검찰총장의 '청부수사' 의혹이 국민들의 관심에서 멀어지는 것 같아 안타깝다고 개탄했다.

이 지사는 23일 페이스북을 통해 "이미 2018년 재판에서 '성남시민에게 환원'한 것이 본질이라고 결정난 일인데, 지금 와서 난장판 소재가 된 것은 오로지 마타도어(흑색 비방) 때문"이라며 "보수언론이 만들어내고 국민의힘이 나발 불고 우리당 후보까지 부화뇌동하고 있다"고 비판했다.

이어 "잠시만 들여다봐도 (대장동 개발사업과 관련된)팩트를 알 수 있다"며 "국민의힘의 대장동 이슈 공세로 윤석열 검찰의 청부수사 의혹이 언론과 공론의 장에서 사라지고 덮여지고 있어 너무 안타깝다"고 덧붙였다.

그러면서 "보수언론과 토건세력, 야당이 여론을 호도하고 있지만 시간은 진실의 편"이라며 "이번 주말 민주 개혁세력의 본향 광주전남 경선을 앞두고 우리당 후보들이 공동대응에 나선다면 (민주)당의 단합과 단결을 기대하는 국민과 당원께도 좋은 메시지가 될 것"이라고 제안했다.

이 지사는 아울러 "시간이 지날수록 진실은 명백해지고, 더구나 저 이재명은 때리면 때릴수록 강해질 뿐"이라며 "모든 일에는 빛과 그늘이 있게 마련인 데 (이번 논란)덕분에 '개발이익 불로소득 공공환수 의무화'를 공약화하는 것과 이를 국민께 설명 드리는 일이 수월해졌다"고 밝혔다.

