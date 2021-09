전 군민 대상 코로나19 전수검사

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 연휴가 끝난 23일과 24일 코로나19 지역 확산 방지를 위해 전 군민을 대상으로 전수검사를 추진하고 있다고 밝혔다.

군은 기존의 보건소 선별진료소 외에 담양종합체육관과 면 보건지소 등 총 12개소의 이동 선별진료소를 추가 설치해 검사를 진행한다.

군 관계자는 “연휴 동안 다른 지역을 방문했거나 모임 등을 했다면 검사를 받는 게 필요하다”며 “지역 사회로의 확산을 방지하기 위해 지역민의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.

