◇ 국장급 승진

▲ 해외문화홍보원 해외문화홍보기획관 이종률

▲ 국립아시아문화전당 기획운영관 이용신

◇ 과장급 전보

▲ 문화예술정책실 지역문화정책관 지역문화정책과장 이정미

▲ 국민소통실 소통지원관 분석과장 김만수

▲ 체육국 체육협력관 국제체육과장 김경화

▲ 관광정책국 국제관광과장 이정은

▲ 해외문화홍보원 기획운영과장 하윤진

▲ 한국정책방송원 서기관 김재현

▲ 국립아시아문화전당 서기관 이용욱

▲ 국립아시아문화전당 서기관 나서경

▲ 국립아시아문화전당 서기관 심민석

▲ 문화에술정책실 예술정책관 시각예술디자인과장 배양희

