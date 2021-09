창원시 공보관실, 혈액 수급 비상 ‘사랑의 헌혈 캠페인’ 동참

창원 헌혈의 집과 함께 코로나19 극복 위해 단체 헌혈 실시

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시 공보관실은 23일 용호동 소재 ‘창원 헌혈의 집’을 찾아 헌혈운동에 동참했다.

이는 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 상황에 따른 혈액 수급 비상상황 극복에 기여하기 위해서다.

이날 행사는 공보관실 직원들의 자발적인 참여로 진행됐으며, 사회적 거리두기를 준수해 진행됐다.

올해는 코로나19 확산에 따른 혈액 수급이 더욱 어려운 상황으로, 혈액 수급이 시급한 중증 환자들에게 도움이 되고자 ‘헌혈증서’도 기부했다.

헌혈참여자는 헌혈 전, B형, C형 간염바이러스 검사 등 무료 혈액검사를 시행하며, 헌혈자에게는 기념품 제공과 사회복지자원봉사 인증관리센터를 통한 4시간의 봉사활동 시간이 인정된다.

정민호 공보관은 “저희의 작은 실천이 코로나19로 인한 헌혈수급 극복에 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 헌혈을 통한 생명 나눔 운동에 적극적으로 참여하겠다”고 밝혔다.

한편 창원시 공보관실은 시민과 직원 참여를 통한 헌혈 수급 극복을 위해 지난 6일부터 창원시보, 전광판, SNS, TV, 라디오 등 자체 및 외부 홍보 매체를 활용해 헌혈 동참 홍보 캠페인을 적극적으로 전개하고 있다.

