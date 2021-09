홈플러스가 24일부터 다음달 13일까지 전국 점포와 온라인몰에서 '시그니처 위크'를 행사를 진행한다. 1700여종의 시그니처 마크 부착 상품을 3만원 이상 구매하면 '시그니처 주코백'을 증정하고, 명절 스트레스를 날릴 '맛·맛·맛 페스티벌'을 열어 시그니처 먹거리를 저렴하게 판매한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr