메가엠지, 1500호점 돌파…“5년8개월 만의 성과”

[아시아경제 문혜원 기자] 메가엠지가 매점 오픈 1500호점을 돌파했다. 가맹사업을 시작한 지 5년8개월 만이다.

메가커피는 서울 중랑구 면목동에 1500번째 매장인 ‘면목역점’을 열었다고 23일 밝혔다. 코로나19 사회적 거리 두기로 인해 최소한의 인원이 모여 1500호점 매장 현판 전달과 간단한 기념 촬영이 진행됐다.

메가커피는 2015년 12월, 1호점인 홍대점을 오픈, 2016년 1월 본격적인 가맹사업을 시작했고, 5년8개월 만에 1500호점을 오픈했다. 이는 국내 커피 프랜차이즈 중 두 번째로, 최단기간 내 달성한 기록이다.

김대영 메가커피 대표는 “앞으로도 메가커피는 ‘2023년 3000호점 달성’이라는 외형적 성장과 함께, 확대된 점포망 관리 시스템 구축 등 내실도 굳건히 다져 가성비 커피의 선두주자이자 대한민국 대표 트렌드 카페 브랜드로서의 가치를 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 메가커피는 자사 앱에서 면목역점을 ‘마이매장’으로 등록하면 해당 매장에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰 증정 프로모션을 진행하고 있다.

