“일본 땅 안밟고 해외여행서 면세품 사왔네” 에어부산, 코로나 틈새상품 재미 ‘쏠쏠’

에어부산, 10월 무착륙 국제관광 비행 2회 운항



김해국제공항 출발, 일본 구마모토 상공서 관광

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 외국 땅을 밟지 않았는데 국제관광 비행이라고?

외국 영공을 지나도 그 나라에 입국한 것으로 간주해 면세품을 구매할 수 있는 해외관광이 된다. 다만 영토를 밟지 않기 때문에 비자는 필요없다. 에어부산이 이를 활용한 틈새 관광상품으로 ‘쏠쏠한 재미’를 보고 있다.

코로나19 때문에 지난해 국내 첫 무착륙 비행 상품을 ‘출시’한 에어부산이 오는 10월 또 무착륙 국제관광 항공편을 띄운다.

에어부산은 10월 16일과 30일 2차례 일본 상공을 거쳐 오는 무착륙 국제관광비행을 운항한다고 23일 밝혔다.

김해국제공항에서 오전 10시 출발해 대마도 상공을 거쳐 사가·구마모토 등 일본 서쪽 규슈 지역을 둘러본 뒤 오전 11시 30분 김해공항으로 되돌아오는 일정이다.

항공권 운임은 총액 기준 10만900원부터이며, 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 구매할 수 있다.

에어부산은 ‘지방관광 연계 국제관광비행’도 김포-김해 노선에 1회 운항한다.

지난달 10일 에어부산이 첫선을 보인 ‘지방관광 연계 국제관광비행‘은 이륙 후 출발지로 되돌아오는 무착륙 국제관광비행 방식이 아닌 김포→김해, 김해→제주와 같이 출발지와 도착지가 다른 코스로 운항된다.

각 노선은 출발지와 도착지는 국내이지만 일본 상공을 거친 후 목적지에 도착하기 때문에 국제선 비행으로 간주된다.

무착륙 비행과는 달리 국내 다른 곳으로 이동을 하면서도 면세품 구매가 가능해 이색 비행 상품으로 관심을 모았다.

지난달 에어부산은 해당 비행 상품을 2차례 운항해 평균 탑승률이 94%에 이를 정도로 인기를 끌었다.

에어부산은 10월 운항 예정인 ’지방관광 연계 국제관광비행‘을 롯데면세점과 함께 전세기 형태로 운항한다.

무착륙 및 지방관광 연계 국제관광비행 상품 모두 기내에서 다양한 이벤트가 마련된다.

기내 럭키 드로우 이벤트를 통해 △국내선 왕복 항공권 △에어부산 굿즈 등의 경품을 제공할 계획이며, 다양한 기념품도 탑승객 모두에게 제공된다.

에어부산 관계자는 “국내 첫 무착륙 비행을 실시한 항공사로 승객이 다양한 즐거움을 느낄 수 있도록 매번 색다른 테마로 무착륙 비행을 준비했다”며 “꼭 한번 경험해보시기를 추천드린다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr