바스프, CATL과 글로벌 탄소 중립 목표 가속화 위한 업무협약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 바스프가 세계 최대 배터리 기업 CATL과 함께 글로벌 탄소 중립 목표 달성을 위해 지속가능한 배터리 밸류체인 구축에 나선다.

바스프는 CATL과 함께 양극활물질(CAM) 및 배터리 재활용 등 배터리 소재 솔루션에 대한 전략적 파트너십을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

바스프는 자동차 산업 최대의 화학원료 공급업체로서, 중·고 니켈(mid- to high-nickel), 고 망간(manganese-rich), 코발트 프리(cobalt-free) 양극활물질의 광범위한 포트폴리오를 확보해 글로벌 제조 및 R&D 분야를 포함한 양극활물질 시장에서 우세한 위치를 선점하고 있다. CATL은 최근 적극적인 유럽 시장 공략을 위해 독일에 첫 번째 리튬이온 배터리 생산 공장을 건설 중이며, 이를 통해 유럽 고객을 위한 현지 공급망 개발에 박차를 가하고 있다.

바스프는 이번 전략적 파트너십을 통해 CATL과 양극활물질 및 배터리 재활용 분야에서 긴밀히 협력해 나갈 계획이다. 이번 협력을 기반으로 바스프는 전문성을 한층 더 높이고 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 예정이다.

CATL은 바스프와의 파트너십을 통해 배터리 재활용 시스템을 현지화하고 안정적인 원자재 공급망을 확보하여 유럽에서의 서비스 역량을 향상시킬 계획이다.

