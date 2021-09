신세계까사, 가상현실 기술로 고객 맞춤형 컨설팅…"공간 연출 체험"

[아시아경제 김보경 기자] 신세계까사는 가상현실(VR) 기술을 이용해 가구를 배치하고 3D 시뮬레이션으로 공간 연출을 체험할 수 있는 'VR 3D 인테리어 서비스'를 론칭한다고 23일 밝혔다.

신세계까사가 신규 개발한 VR 프로그램은 고객 맞춤 공간 컨설팅 서비스다. 전문가 상담을 통해 고객이 수월하게 가구를 고를 수 있게 도와주고, 실제 가구를 받았을 때 만족도를 높이려는 전략이다. 특히 개개인의 주거 공간에 최적화된 제품을 고르고 견적서까지 바로 확인할 수 있도록 해 고객 편의성을 높였다.

VR 3D 인테리어 서비스는 약 9만개의 아파트 도면을 제공해 고객이 유용하게 활용할 수 있다. 신규 도면 제작도 가능해 실제 거주할 집의 구조를 바탕으로 원하는 가구 배치가 가능하다. 800개 이상의 까사미아 가구와 소품을 사실적인 3D 모델링으로 구현해 직접 보는 것과 같은 질감과 분위기를 느낄 수 있다.

이외에도 3D 조감도는 물론 고객의 키에 따라 눈높이를 조절할 수 있는 1인칭 모드 등 다양한 시점의 뷰를 제공하고, 내 집에 맞는 벽지와 바닥재 등의 다양한 옵션이 적용됐다.

VR 3D 인테리어 서비스는 까사미아 매장에서 운영한다. 신세계까사가 운영하는 라이프스타일 커머스&커뮤니티 플랫폼 '굳닷컴'에서도 이용할 수 있다. 매장 방문 시 거주 공간과 가구 구성, 취향에 따른 제품을 추천받을 수 있으며, 온라인 회원 또한 셀프 인테리어를 할 수 있어 편리하고 합리적인 쇼핑을 지원한다.

추후 론칭 예정인 'AR 서비스'는 굳닷컴 애플리케이션 전용 프로그램으로 다양한 실제 장소에 가상으로 가구를 배치해 볼 수 있는 기능이다. 원하는 제품을 선택해 배치하고자 하는 공간에 카메라를 비추면 제품이 실제 비율에 맞게 조절되어 공간에서의 연출된 상태를 확인할 수 있다. 고객은 제품 구매 전 가구가 집안의 분위기와 어울리는지, 크기가 배치하려는 공간에 맞는지 확인 가능하다. 신세계까사는 내년 상반기 VR 쇼룸도 내년 상반기 선보이는 등 토털 홈퍼니싱 브랜드의 입지를 강화할 계획이다.

신세계까사 관계자는 "초개인화 시대를 맞아 세분화된 고객의 니즈를 적극 반영하고 맞춤형 쇼핑 경험을 제공하기 위해 VR 서비스를 선보이게 됐다"며 "고객 맞춤형의 편안하고 편리한 서비스를 제공해 만족도를 높일 것"이라고 전했다.

