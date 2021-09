[아시아경제 임혜선 기자] 동아오츠카는 포카리스웨트 이온워터가 오는 26일 개최되는 결식아동 기부 마라톤 ‘빵빵런’을 후원한다고 23일 밝혔다.

빵빵런은 빵을 즐기는 사람들이 자연스레 타인과 빵을 나눌 수 있게 하자는 취지로 기획된 이색 마라톤 대회로, 참가자들은 빵 1개를 사회공헌 네트워크 행복얼라이언스를 통해 결식 우려 아동에게 기부할 수 있다.

빵빵런은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 고려해 비대면 버추얼 마라톤으로 진행된다.

오프라인 참가자들은 행사 당일 본인이 달리고 싶은 코스를 자유롭게 정해 서울 용산구 한강 노들섬에 마련된 빵 본부에 도착하면 된다.

빵 본부에서는 참가자들에게 빵과 기념품을 제공한다.

포카리스웨트 이온워터는 빵빵런 온·오프라인 참가자 모두에게 저칼로리 수분보충 음료 포카리스웨트 이온워터를 지원한다.

