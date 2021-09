[아시아경제 조슬기나 기자] 파산설에 휩싸인 중국 부동산 개발업체 헝다(에버그란데)가 23일 만기가 도래하는 일부 채권 이자를 지급할 것이라고 밝혔다.

주요 외신에 따르면 헝다그룹은 22일 성명을 통해 선전 증시에서 거래된 2025년 9월 만기 채권에 대한 이자를 23일 지급할 것이라고 발표했다. 해당 이자는 2억3200만 위안(약 425억원) 규모다.

다만 헝다는 2022년 3월 만기 채권의 이자 8350만 달러(약 993억원)에 대한 지급 여부는 언급하지 않았다. 역외 채권 이자 지급에 대해서도 언급하지 않았다.

오는 29일에는 2024년 3월 만기 채권 이자(4750만 달러) 지급일이 도래한다.

