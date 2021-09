서울 도서관·청소년기관 대상 '도담도담 마을학교' 공모

9월27일까지 모집, 운영예산 지원

학교 밖 마을학교 50개 지정



[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 코로나19 장기화로 인한 교육결손 회복을 위해 10월부터 지역사회와 협력해 학교 밖 마을학교를 개설하는 '도담도담 마을학교 공모사업'을 추진한다.

서울 지역에서 교육역량을 갖추고, 안전하고 쾌적한 활동공간을 가진 작은도서관, 청소년 기관 등을 마을학교로 지정해 운영한다. 공모 기간은 27일 오후 6시까지이며 공모 결과는 10월5일에 발표한다.

공모사업은 아동·청소년의 정서심리, 신체, 사회성 결손 극복을 위한 교육회복종합방안의 일환으로 추진한다. 서울시교육청은 이번 공모를 통해 50개 내외 마을 기관을 지정하고 운영 예산으로 지방보조금을 지급한다.

선정된 마을학교에서는 학습과 돌봄이 필요한 학생들에게 기본학력, 정서심리, 독서활동, 문화예술, 틈새돌봄 등 마을기관별로 특화된 다양한 프로그램을 무료로 제공한다.

서울시교육청은 2020년부터 도담도담 마을학교 사업을 운영해왔고 296개교가 참여하고 있다. 원격학습을 지원하는 강사파견, 대학생 등과 함께하는 멘토링 활동, 정서심리 회복을 위한 방과후활동 등 25개 자치구에서 51개의 프로그램을 운영하고 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr