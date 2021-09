'방어보다는 공격'…조국수홍 해명보다 이재명 공격 나선 홍준표

특검 통해 대장동 의혹 규명해야

집권 후 1년간 적폐 청산 수사 뜻 밝혀



[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원이 연일 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도 지사의 특혜 의혹을 비판하고 나섰다. 조국 전 법무부 장관 수사에 대해 ‘과잉수사’라고 비판한 뒤 불거진 ‘조국수홍’ 논란을 해명하기보다는 이 지사에 대한 공세로 국면 전환을 시도하는 것으로 보인다.

홍 의원은 20일 성남시 분당구 대장동 현장을 방문했다. 그는 "이 프로젝트를 추진한 사람은 성남시장"이라며 "(당시 성남시장이었던 이 지사가) 사업자 선정 과정에 관여했고 주도한 것"이라고 규정했다. 이어 당시 개발 사업명인 화천대유와 천화동인 등의 회사명과 관련해 "회사 이름부터가 대선 프로젝트가 아니었나 의심된다"는 주장도 폈다.

홍 의원은 이번 사건과 관련해 특검을 주장했다. 그는 "3, 4개월 내 진상을 밝힐 수 있을 것"이라며 "회사 소유주라는 사람이 자기 이익금을 담보로 회사로부터 400억 원을 빼갔는데 400억 원의 출처와 그것이 어디로 흘러 들어갔는지만 알면 쉽게 밝혀진다"고 주장했다.

그는 사회관계망서비스(SNS)에서도 이 문제에 집중하는 모습을 보였다. 그는 전날 "대장동 비리 사건을 접하면서 참 착잡한 마음 금할 길 없다"면서 "정치보복은 안 한다고 약속했지만 문재인 정권의 권력 비리와 적폐는 반드시 바로 잡아야겠다"라고 약속했다. 이어 "그동안 쌓여진 비리가 대장동 사건으로 터져 나오기 시작하는 것을 보면서 얼마나 많은 정권 비리가 있었을까 하는 생각이 들기도 한다"며 ‘대통령이 되면 비리의 고리는 끊고 1년 동안 세탁기 한번 돌리고 새로운 세상을 만들겠다"고 밝혔다. 집권 후 1년간은 최소한 적폐 청산의 시기로 삼고 대대적인 수사 등에 나서겠다는 것이다.

이외에도 홍 의원은 별도의 SNS 글을 통해 "90년 노태우 정권 당시 수서 택지 비리 사건보다 더 크고 올봄 전국민을 분노하게 했던 LH 신도시 투기 사건보다 더 정교한 성남시 주도의 조직적 비리로 보여진다"며 "칼잡이 대통령은 하지 않겠다고 약속했지만, 이 사건은 서민들의 피를 빠는 거머리떼들 이라고 보여 지기 때문에 제가 대통령이 되면 관련자는 그 누구라도 모두 엄단하고 부당이득은 모두 국고로 환수하도록 하겠다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr