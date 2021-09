[아시아경제 유현석 기자] 술을 마시고 사설 구급차를 몰다 사고를 낸 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

19일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 이날 오전 3시께 서울 영등포구 대림동의 한 도로에서 술을 마신 채 구급차를 몰다 주차됐떤 스포츠유틸리티차(SUV)를 들이받은 혐의로 운전자 A씨를 조사하고 있다.

이 사고로 구급차가 전도되면서 A씨와 동승자 1명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다. 당시 구급차는 응급 환자를 이송 중인 상황은 아니었다.

경찰은 A씨가 사고로 입 부위를 다쳐 호흡 측정은 할 수 없었으나 비접촉식 감지기 상 알코올 성분이 감지됐다. 이로 인해 A씨에 대한 채혈을 진행했다.

경찰 관계자는 "정확한 혈중알코올농도 측정을 위해 국립과학수사연구원에 채취한 혈액 분석을 의뢰했다"며 "음주운전이 확인되면 동승자도 음주운전 방조 혐의로 조사할지 검토하겠다"고 말했다.

