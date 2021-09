'의사' 안철수 "文 대통령 '1차 접종률 강조'는 국민 속이는 것…어이 없다"

[아시아경제 황수미 기자] 추석 연휴를 맞아 의료봉사에 나선 안철수 국민의당 대표가 "정부의 코로나19 백신 1차 접종률 강조는 국민을 속이는 것"이라고 했다.

안 대표는 19일 자신의 페이스북에 "백신 접종 속도가 빠른 것은 국민의 적극적인 협조와 보건 의료진의 헌신 덕분"이라며 이같이 말했다.

안 대표는 "전날 서울 중구보건소 선별진료소에서 의료봉사를 마친 뒤 문재인 대통령께서 '전 국민의 70%가 백신 1차 접종한 것은 놀라운 속도'라고 말했다는 소식을 접했다"고 했다. 이에 안 대표는 "어이가 없었다"고 평가했다.

그는 "1차 접종으로는 제대로 된 방어력이 생기지 않는다"면서 "2차 접종까지 마쳐야 감염이나 중증, 사망을 최소화할 수 있다"고 했다. 그러면서 "따라서 2차 접종까지 마친 접종 완료율을 높이는 것을 목표로 삼아야 하는 것은 너무나도 당연하다"고 지적했다.

안 대표는 이어 "그런데도 문 대통령은 백신을 충분히 구매하지 못한 데 대한 비판을 받지 않으려고, 1차 접종률을 계속 강조하고 있다"고 주장했다. 또 "심지어 2차 접종자가 맞을 백신을 1차 접종률을 늘리는 데 사용해버려서, 1차와 2차 간의 접종 간격이 늘어나는 일까지 있었다"고 덧붙였다.

아울러 "2차 접종 분을 1차 접종률을 늘리려고 사용하는 것은 한마디로, 이 정권 홍보를 위해 고위험군 국민을 위험에 빠트리는 일"이라며 "정부는 고위험군 접종 완료에 집중할 것을 촉구한다"고 강조했다.

안 대표는 "정부가 해야 할 일은 백신을 제때 충분히 구해오는 것뿐이었다"라며 "그랬다면 우리는 이미 일상생활로 돌아갔을 것이다"라고 지적했다.

앞서 코로나19 예방접종대응추진단은 지난 17일 참고자료를 통해 "오후 5시 현재 누적 1차 접종자 수가 3600만4101명으로 집계돼 접종률이 전체 인구 대비 70.1%를 기록했다"면서 "(접종 대상인) 18세 이상 기준으로는 81.5%에 해당한다"고 밝혔다.

이날 문 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이같은 소식을 올려 국민들에게 전했다. 문 대통령은 "속도에서는 타의 추종을 불허하는 대한민국의 저력을 백신 접종에서도 여지없이 보여줬다"며 "우리나라의 우수한 접종 인프라와 의료진의 헌신적인 노력, 국민들의 높은 참여 의식이 함께한 덕분"이라면서 감사를 표했다.

