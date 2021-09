강동구 행복한 추석 위한 나눔활동 이어져

지난 14일 이정훈 강동구청장 강동푸드뱅크마켓 방문 식품꾸러미 포장 저소득층에게 전달

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 추석 명절을 맞아 저소득 주민을 위한 나눔활동을 적극 펼치고 있는 가운데 주민들의 후원의 손길이 끊임없이 이어지고 있다.

8월에는 대순진리회 수색방면에서 직접 농사지은 쌀 10㎏ 30포(92만 원 상당)를, 현대백화점 천호점은 장난감 세트 60개(322만 원 상당)를 기부받아 각각 강동푸드뱅크마켓과 저소득가정 아동에게 후원품을 전달했다.

9월에는 한 익명의 기부자(개인)가 어려운 이웃들을 위해 사용해 달라며 쌀 20㎏ 250포(1490만 원 상당)를 보내주었으며, 매년 명절마다 기부해 주시는 기부자 김**씨는 이번 추석에도 쌀 10㎏ 200포(620만 원 상당)을 기부, 지역내 사회복지시설, 저소득 주민 등에게 전달했다.

또, 지역내 사회적기업인 ㈜친환경식품은 설 명절에 이어 홀몸어르신들을 위해 두부 및 콩물 200세트(295만 원 상당)을 기부했다.

구에서도 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금을 활용, 강동푸드마켓뱅크 주관으로 취약계층 1인가구(500가구)와 강동푸드마켓 이용자 450명에게 밀가루, 라면, 식용유 등이 담긴 식품꾸러미를 지원했다.

지난 14일에는 이정훈 강동구청장이 강동푸드뱅크마켓을 방문, 저소득층에게 배부되는 식품꾸러미를 함께 포장하고 전달했다.

또 구는 지난 6일부터 24일까지 직원 및 주민을 대상으로 추석맞이 ‘식품 나눔행사’를 운영하고 있으며 장기간 보관이 가능한 식품 및 생활용품을 기부 받아 강동푸드뱅크마켓에 전달할 예정이다.

이정훈 강동구청장은 “코로나19 장기화로 모두가 힘든 상황에도 어려운 이웃들이 풍족한 추석을 보낼 수 있도록 나눔의 손길을 전해주신 모든 분들께 감사드린다”며 “지역 내 나눔문화가 널리 정착화 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

