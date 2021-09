이웃집 여성 살해 후 100만원 인출한 40대 男 검거

범행 후 가족에 문자메시지 답변까지

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 한 아파트에서 60대 여성을 살해하고 금품을 빼앗아 달아난 남성이 경찰에 검거됐다.

광주 서부경찰서는 17일 강도살인 혐의로 40대 남성 A씨를 긴급 체포했다고 밝혔다.

A씨는 지난 11일 오후 서구 쌍촌동 한 아파트에서 이웃인 60대 여성 B씨를 살해하고 통장에서 현금 100여만 원을 훔친 혐의를 받는다.

살해 후 피해자 가족으로부터 연락이 오자 범행 당시 빼앗은 휴대전화로 문자메시지 답장을 보내는 등 B씨의 행세를 한 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰에 혐의 사실을 모두 인정한 것으로 알려졌다.

경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 B씨의 구체적인 사망 원인 등을 조사하는 한편, A씨를 상대로 범행 경위를 조사한 뒤 조만간 구속영장을 신청할 방침이다.

한편 가족의 신고를 받고 출동한 경찰은 전날 6시쯤 자택에서 숨져 있는 B씨를 발견하고 타살 가능성에 무게를 두고 수사를 벌여왔다.

이후 주변 탐문 조사와 함께 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 특정했고, 자택에서 A씨를 붙잡았다.

