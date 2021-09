[아시아경제 유현석 기자] 비케이탑스는 앤트버즈와 148억원 규모의 공급 계약(물품 매매계약)을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 최근 매출액(98억원)의 150.64%에 해당하는 규모다. 계약기간은 오는 11월15일까지다.

회사는 이번 상주 공장 기계설비 매각으로 큰 폭의 재무구조 개선을 전망했다. 회사 관계자는 “경영 정상화의 일환으로 사업다각화 및 안정적인 재무 구조 개선에 주력하고 있다”고 말했다.

한편 비케이탑스는 지난 8월 사업다각화를 목적으로 3D 게임 개발 업체 엔스펙의 지분 100%를 인수해 메타버스 신사업에 진출한 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr