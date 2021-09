[포토] 성장현 용산구청장 추석맞이 전통시장 방문

[서울시 구청장 포토 뉴스] 박준희 관악구청장, 코로나19 관련시설 방문 근무자 격려 ...이동진 도봉구청장, 추석 앞두고 재난지원금 접수현장 찾아...유동균 마포구청장 마포구청 광장에서 진행한 ‘사랑(愛) 헌혈’ 행사에 참석했다.



[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 16일 추석 명절을 맞아 후암시장을 찾았다.

이날 성 구청장은 관계 공무원들과 후암시장을 방문해 간단히 장을 보며 시장 상인들과 반갑게 인사를 나눴다.

또 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들을 격려하고 시장을 방문한 구민들과 이야기를 나누는 등 현장에서 다양한 목소리를 들었다.

이어 추석 명절에 전통시장을 방문하는 구민들이 늘어날 것을 대비, 코로나19 방역 대응 현황도 꼼꼼히 살폈다.

구는 시장 상인회와 연합, 하루 2회 방역 소독을 정기적으로 실시하고 손 소독제 비치, 방문자 간 거리 유지 등 방역 수칙을 준수토록 안내하고 있다.

한편 구는 전통시장 활성화를 위해 지난 2013년부터 전통시장 가는 날을 운영해 왔다. 구청 전 직원이 지역 내 7개 시장(용산용문시장, 이촌시장, 후암시장, 만리시장, 신흥시장, 보광시장, 이태원제일시장)을 나눠서 방문, 부서(동)별 지정 시장에서 장을 보거나 음식을 사 먹는 방식이다.

성장현 구청장은 “추석을 맞아 시장을 방문하는 분들이 불편함이 없도록 철저하게 준비하고 있다”며 “전통시장을 통해 저렴하고 품질 좋은 물품도 구매하고 활력도 얻어 마음 따뜻한 명절을 보낼 수 있기를 바란다“고 말했다.

이동진 도봉구청장은 추석을 앞둔 17일 코로나 상생 국민지원금 접수현장인 동 주민센터를 찾아 직원들을 격려, 접수를 위해 동 주민센터를 방문한 주민들을 만나 불편함이 없는지를 살폈다.

이동진 도봉구청장은 “인터넷이 익숙지 않은 어르신분들께서 신청을 위해 동주민센터를 많이 찾아주신 것 같은데, 대기 시간 동안 사회적거리두기와 방역수칙에 잘 협조해주셔서 감사드린다. 추석을 앞두고 전통시장을 방문해보니 재난지원금을 사용하는 분들이 많으셨다. 모쪼록 이번 지원금이 지역 경제에 조금이나마 활기를 불어넣길 기대해본다”고 전했다.

박준희 관악구청장이 17일, 추석 연휴를 앞두고 코로나19 관련시설을 직접 찾아 현장 대응 상황을 확인하며 근무자들을 격려했다.

박 구청장은 보건소 선별진료소와 임시선별검사소 2개소, 생활치료센터에 순차적으로 방문해 각 시설별 추석 대비 비상근무계획 등을 점검했으며, 코로나19 대응 최일선에서 힘쓰고 있는 의료진과 직원들을 격려하며 애로사항을 경청했다.

이와 함께 사전에 근무자들의 의견을 받아 준비한 컵라면과 과자류를 전달하며 감사의 마음을 전했다.

박 구청장은 “구민의 안전하고 편안한 추석을 위해 명절도 반납하고 묵묵히 최선을 다해주시는 근무자들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “여러분의 노력으로 이뤄낸 방역과 성공적인 백신접종으로 우리는 곧 일상으로 돌아갈 수 있을 것”이라고 말했다.

아울러 “상황 종료 시까지 구민의 안전 확보를 위해 모든 대응역량을 집중해주시길 부탁드린다”고 당부했다.

유동균 마포구청장이 마포구청 광장에서 진행한 ‘사랑(愛) 헌혈’ 행사에 참석했다.

‘사랑(愛) 헌혈’은 코로나19 장기화로 혈액 수급이 어려워짐에 따라 마포구가 대한적십자사와 협력해 마련한 행사로 헌혈 차량 3대를 운영했다.

유동균 마포구청장은 “추석을 앞두고 생명을 살리는 숭고한 일에 동참해준 구민분들께 존경심을 표한다”며 고마움을 전했다.

