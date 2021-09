바디프랜드, 추석 연휴에도 정상 영업·배송 진행

연휴 당일에도 36개 전시장 오픈해 고객 맞이

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 추석 연휴에도 정상 영업·정상 배송을 진행한다고 17일 밝혔다.

바디프랜드 측은 추석 연휴 초입이자 주말인 19일은 물론 추석 전날인 20일에도 모든 직영 전시장 문을 열 계획이다. 추석 당일인 21일에는 36개의 전국 주요 전시장이 문을 열어 고객을 맞는다. 22일부터는 모든 전국 123개 직영 전시장에서 정상 영업을 진행한다고 회사 측은 설명했다.

특히 추석 연휴 기간 바디프랜드 전국 직영전시장에서 안마의자를 구매(렌탈 포함)할 경우 최대 50만원 상당의 사은품과 안마의자를 1대 더 받을 수 있는 경품 혜택도 제공한다.

바디프랜드가 추석을 맞아 진행하는 ‘더(The) 추석, 더 건강, 더 행복’ 프로모션은 지난 상반기 출시 후 인기몰이 중인 플래그십 안마의자 모델 ‘더(The) 시리즈(더파라오, 더팬텀)’와 다양한 사은품 혜택을 중심으로 구성됐다.

모델과 관계없이 안마의자를 구매하면 체성분계 분석 스마트 체중계 ‘바디스케일’과 안마의자 러그를 증정한다. 스테디셀러 ’더팬텀‘과 ‘더파라오’를 구매하면 마사지웨어, BTN 스페이스 퍼퓸 5종세트, 손흥민 선수 사인이 각인된 한정판 헤드쿠션 등을 추가로 증정한다. 아울러 추첨을 통해 21명에 벤타스 안마의자(정가 500만원)를 1대 더 증정한다.

바디프랜드 관계자는 “안마의자를 건강·효도 선물로 보내는 수요가 크게 늘면서 250여명 배송인력이 총동원돼 연휴 중에도 신속 배송을 위해 쉬지 않을 방침”이라며 “최대한 빠르게 배송할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr