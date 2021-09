“입차부터 결제까지 한 번에” 티맵, 롯데월드와 '티맵주차' 업무협약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 내년부터 잠실 롯데월드 단지(어드벤처, 백화점, 호텔, 마트 등) 주차장에 ‘TMAP 주차’ 시스템이 도입돼 주차 현황 및 요금조회, 결제 등을 한 번에 진행할 수 있게 된다.

티맵모빌리티는 17일 롯데월드와 주차장 기반 모빌리티 사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

TMAP 주차는 티맵모빌리티가 운영하는 주차 서비스로 이용자의 차량이 주차장에 진입하면 현장 시스템이 차량번호를 인식해 입차가 이뤄진다. 출차 시 현장 정산의 번거로움 없이 등록된 카드로 요금이 자동 정산돼 빠르고 편리하게 주차장을 이용할 수 있다.

롯데월드는 롯데정보통신과 어드벤처 뿐 아니라 백화점, 호텔, 마트 등 롯데월드 단지 주차장을 함께 사용하는 계열사들의 주차 요금체계를 모두 반영해 주차 시스템을 구축했다. 이번 업무협약으로 TMAP 주차 이용자는 내년부터 롯데월드 단지 내 어느 롯데 계열사를 방문하더라도 TMAP 주차서비스를 이용할 수 있게 된다.

주차 시스템 연동 외에도 롯데월드 주차장 내 ‘TMAP 존(Zone)’도 조성될 예정이다. TMAP 존에는 티맵모빌리티가 추진 중인 다양한 신규 모빌리티 서비스들이 도입될 계획이며, 롯데월드 방문객이 TMAP 존에 주차할 경우 주차 할인 쿠폰부터 롯데월드 종합이용권 할인 등 다양한 혜택도 받을 수 있다.

이종호 티맵모빌리티 대표는 “롯데월드 방문 고객들이 더욱 즐거운 추억을 만들 수 있도록 티맵모빌리티의 앞선 기술력을 활용하여 편안한 주차 경험과 다양한 모빌리티 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

