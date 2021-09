담배 심부름 거절한 60대 여성 폭행한 10대 2명 구속

[아시아경제 이관주 기자] 담배를 대신 사달라는 요구를 들어주지 않는다며 60대 여성을 폭행한 10대들이 결국 구속됐다.

경기 여주경찰서는 폭행 등 혐의로 A군 등 10대 2명을 구속했다고 16일 밝혔다.

경찰에 따르면 A군을 포함한 5명은 지난달 25일 오후 11시30분께 여주시 홍문동 한 노상에서 60대 여성 B씨의 머리와 어깨 등을 들고 있던 꽃으로 수차례 때린 혐의를 받고 있다.

이 사건은 범행 장면이 담긴 영상이 온라인 커뮤니티 등에 퍼지며 누리꾼들의 공분을 샀다. 영상에는 한 남학생이 B씨에게 "담배 사줄 거야, 안 사줄 거야"라고 말하는가 하면, B씨가 주저하자 머리와 어깨 등을 꽃으로 툭툭 때리며 조롱하는 장면이 담겼다. 또 A군 등이 B씨의 손수레를 걷어차며 위협을 가하기도 한 것으로 전해졌다.

수사에 나선 경찰은 이들 중 혐의가 중하다고 판단한 A군 등 2명에 대해 구속영장을 신청해 전날 영장을 발부받았다.

이 같은 사실이 알려지자 지난달 30일 청와대 국민청원 게시판에는 '60대 노인에게 담배셔틀 요구하고 작대기로 머리도 수차례 가격한 10대 강력처벌과 신상공개를 촉구합니다'라는 제목의 청원이 올라와 이날 오후 5시15분 기준 11만7000명 넘는 동의를 얻었다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr