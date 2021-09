[아시아경제 이관주 기자] 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,970 전일대비 150 등락률 -2.11% 거래량 2,424,646 전일가 7,120 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[단독]'여기어때'도 뛰어든 "인터파크 인수전"…야놀자·트립닷컴과 3파전또 백신주!! 한국비엔씨 후속 대장? NO! 역대급 황제株 행차하십니다 close 는 경기 성남시 판교 제2테크노밸리 사옥 신축에 854억원을 투자한다고 16일 공시했다.

