[아시아경제 이관주 기자] 동원F&B 동원F&B 049770 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 1,000 등락률 +0.49% 거래량 2,391 전일가 204,500 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 동원F&B, 2분기 영업이익 209억원…전년동기대비 26%↑[클릭 e종목] "맥주사업 진출부터 휴일 증가까지…하반기 기대되는 교촌F&B"[e공시 눈에 띄네]코스피-2일 close 는 계열사인 ㈜동원홈푸드가 ㈜세중을 흡수합병한다고 16일 공시했다. 사측은 합병 목적으로 "경영 효율성 제고 및 사업경쟁력 강화"라고 밝혔다.

