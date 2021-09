[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국민의힘 산청·함양·거창·합천 당원협의회(위원장 김태호)가 당원배가운동 우수 당협으로 선정돼 이준석 당대표 표창을 받았다.

16일 국회에서 열린 우수 시·도당 및 당원협의회 표창장 수여식에서 산·함·거·합 당협이 정권교체와 지방선거 승리의 핵심역량이 될 책임당원 배가 활동에 기여한 공을 높이 인정받아 표창을 수상하게 됐다.

김태호 의원은 “코로나19로 어려운 시기를 겪고 있지만 많은 분들의 관심과 애정으로 뜻을 모아준 덕분에 의미 있는 상을 받게 되었다”며 “나라를 걱정하는 국민들의 기대와 소망에 부응하는 정치로 반드시 내년 정권교체와 지방선거 승리를 이끌어내는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

