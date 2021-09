[아시아경제 지연진 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 11,000 등락률 -4.44% 거래량 907,690 전일가 248,000 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 김준 SK이노 총괄사장 "SK배터리 IPO 서두르지 않아…자금조달안 많아" 정유·석화 근로자 절반 '끼임·추락사'…주요 세부요인 '3대 예방의무' 위반SK배터리, 10월 1일 출범…그린혁신 전략 가속화(종합) close 은 16일 임시주주총회에서 분할계획서를 원안대로 승인했다고 공시했다.

분할계획서는 2차전지 사업, E-Mobility사업, ESS사업을 포함한 배터리 사업과 LNG를 비롯한 E&P사업으로 물적분할한다는 내용이다.

