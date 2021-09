'원더우먼' 송승하 "재벌 막내딸役, 일찍 찾아온 기회"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 송승하가 '원 더 우먼' 한성미 캐릭터에 대한 기대를 당부했다.

송승하는 16일 소속사 스케치이엔엠을 통해 "SBS 새 금토드라마 '원 더 우먼(One the Woman)' 한주그룹 막내딸 한성미 역을 맡았다. 드라마 속 한성미를 보는 순간 아마도 큰 화가 치밀어 오르실 것"이라고 말했다.

이어 "전작인 KBS2 '바람피면 죽는다'에서는 발랄하고 러블리한 캐릭터였는데, 이번엔 완전 얄미운 독설을 하는 분노유발 캐릭터다. 연기 변신을 보여드리고 싶었는데, 이렇게 일찍 기회가 찾아와서 기쁘다"라고 덧붙였다.

재벌 막내딸 이미지와 스타일링에도 각별한 공을 들였다. 송승하는 "딱보면 얄미워야 하는 인물이다. 말투랑 눈빛으로 그런 느낌을 주도록 노력하고 신경썼다. 화려한 의상과 액세서리 디테일을 위해 스타일리스트와 상의도 많이 했다"라고 설명했다.

송승하는 극중 한성혜(진서연 분)와 한성운(송원석 분)의 막내동생이자, 한주그룹 며느리 강미나(이하늬 분)의 시누이 한성미 역을 소화한다.

앞서 송승하는 KBS2 수목극 ‘바람피면 죽는다’를 비롯해 웹드라마 ‘너의 마음은 음소거’, TV조선 ‘학교기담-응보’, KBS2 일일극 ‘비밀의 남자’ 등에 출연하며 상큼발랄한 매력과 더불어 안정적인 연기력으로 눈길을 끌었다.

한편, '원 더 우먼'은 '펜트하우스3' 후속으로 오는 17일 오후 10시에 첫 방송된다.

사진=SBS '원 더 우먼'

