순천시 덕연동, 추석 맞아 코로나19 극복을 나누는 따뜻한 손길 이어져

추석 맞이 이웃사랑으로 행복한 덕연동 마중물냉장고

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석) 덕연동은 우리 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 지역 독지가들의 나눔을 위한 온정의 손길이 이어지고 있다고 16일 밝혔다.

순천 강남중앙교회(목사 최경학) 쌀(10kg) 30포대 기부를 시작으로 항도외과(원장 강기원)에서 쌀(20kg) 50포대, 삼오건설(회장 이백섭)에서 쌀(10kg) 30포대, 순천 한끼나눔봉사단에서 코다리찜 50팩, 연향연합회에서 쌀국수 100개, 마중물보장협의체 황의성 위원께서 참치캔 100개를 동에 전달하는 사랑 나눔을 실천했다

이번에 기탁된 물품은 관내 생활이 어려운 독거노인, 경로당, 장애인세대 등 저소득층 가정에 직접 방문 및 덕연동 마중물냉장고를 통해 전달해 이웃간 정을 나누고 훈훈한 명절을 보내는데 도움이 될 것으로 기대된다.

덕연동은 어려운 이웃을 지원하기 위해 나눔냉장고와 나눔쌀독을 설치해 건강한 음식을 공유하고 있으며, 소외계층 지원을 위한 클린홈서비스, 내 마음의 산타, 취약계층 사랑의 집수리 사업 등을 추진하고 있다.

심기섭 덕연동장은 “매년 잊지 않고 어려운 이웃을 위해 나눔 실천에 동참해 주신 분들에게 감사의 말씀을 드린다”며, “앞으로도 이웃과 함께 더불어 사는 따뜻하고 공동체의식이 살아 있는 덕연동을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr