세계 시총 '톱10'에서 中 기업 모두 퇴출…당국 규제 여파

[아시아경제 김수환 기자] 중국 정부가 잇따라 자국 대기업을 대상으로 규제 압박을 강화하면서 기업 주가가 연일 폭락하자 전 세계 시가총액 상위권 목록에서 중국 기업이 모두 퇴출된 것으로 나타났다.

16일 블룸버그 통신은 이같이 전하며 중국 기업 중 가장 큰 규모의 시가총액을 자랑했던 텐센트가 주가 하락 여파로 인해 글로벌 기업 시가총액 톱 10 목록에서 제외됐다고 보도했다.

현재 시가총액 톱 10 기업 목록에는 큰 규모 순으로 애플(2조 4600억달러), 마이크로소프트(2조 2900억달러), 알파벳(구글 모회사·1조 9300억달러), 사우디 아람코(1조 8700억달러), 아마존(1조 7600억달러), 페이스북(1조 500억달러), 테슬라(7570억달러), 버크셔 해서웨이(6300억달러), TSMC(5630억달러), 엔비디아(5590억달러) 등이 있다.

텐센트는 시가총액 5520억달러로 11위를 기록했다.

텐센트의 톱 10 목록 퇴출로 지난 2017년 이후 처음으로 시가총액 상위 10개 목록에 단 한 곳의 중국 기업도 오르지 못하게 됐다.

이는 중국 정부의 규제 여파로 주요 대기업들의 주가가 연일 하락하고 있는 것이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

앞서 중국 정부는 미성년자의 평일 게임 이용을 전면 금지하는 조치를 내렸으며 텐센트의 음원 사업부문 자회사인 텐센트 뮤직 엔터테인먼트에 중국 내 음반사 스트리밍 독점권을 포기할 것을 명령했다. 게임과 엔터테인먼트 사업이 텐센트의 주요 수익원이었다는 점을 감안하면 정부의 이 같은 조치가 텐센트에 큰 타격이 될 수밖에 없다는 해석이 나온다.

텐센트 측은 앞으로 정부의 규제 조치가 더 나올수도 있다고 경고했다.

지난달 텐센트는 2분기 실적발표에서 "가까운 미래에 더 많은 규제가 단행될 것"이라며 "인터넷 산업에 대한 규제가 느슨했다는 점을 고려하면 이는 예상된 부분"이라고 전했다.

올 1월 텐센트가 시가총액 고점을 기록한 이후 지금까지 30% 하락하면서 3900억달러에 달하는 시가총액이 증발했다.

중국의 또 다른 대기업인 알리바바그룹 역시 당국의 규제 칼날을 피하지 못하면서 주가가 올 2월 고점 대비 26%가량 떨어졌다. 당국은 올 4월 알리바바그룹에 역대 최대 규모의 반독점 벌금인 182억위안(약 3조원)을 부과했다.

이날 텐센트 주식은 홍콩증시에서 1%가량 하락한 가격에서 거래되고 있다.

