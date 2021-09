유한양행, 벤포티아민 300㎎ 함유 '메가300정' 선보여

[아시아경제 이춘희 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 65,000 전일대비 400 등락률 -0.61% 거래량 147,718 전일가 65,400 2021.09.16 14:31 장중(20분지연) 관련기사 유한양행, 오는 9일 기업설명회 개최유한양행, 마그네슘 함량 증대한 '마그비 맥스' 출시'매출 1조 클럽' 제약·바이오社 2분기도 호실적 close 은 벤포티아민(비타민 B1) 300㎎이 함유된 초고함량 활성 비타민 메가300정을 최근 출시했다고 16일 밝혔다.

메가300정은 벤포티아민이 국내 최대함량 수준인 300㎎ 함유됐고, 비타민 B6도 일일 최대용량인 100㎎ 들어갔다. 정제 사이즈가 작고 하루 한번 1정 섭취로 복용이 간편하다.

유한양행은 메가300정 출시를 통해 OTC 브랜드인 '메가트루'의 제품군을 추가 확장하게 됐다. 또한 현재 레드오션인 비타민 B군 시장에서 새로운 시장을 개척해 나간다는 계획이다.

벤포티아민은 활성형 비타민으로 수용성 티아민에 비해 체내에서 빠르게 작용하고 효과가 오래 지속된다. 또한 고함량을 복용하더라도 식품의약품안전처에서 승인받은 용법과 용량을 준수한다면 안전한 복용이 가능하다.

유한양행 관계자는 "치열한 비타민 B군 영양제 시장에서도 비타민 B1이 기존 100㎎ 제품 대비 3배 함유된 메가300정은 단연 주목을 끌 것"이라며 "앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 시장을 개척해나갈 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr