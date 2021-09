[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회는 추석을 맞아 관내 사회복지시설 3개소를 방문해 위문품을 전달했다고 16일 밝혔다.

현장 방문은 코로나19 확산 방지를 위해 송유인 의장, 김한호 부의장, 조종현 의원, 조팔도 의원 등 최소한의 인원만 참석해 진행됐다.

시의회는 영운지역아동센터, 김해시단기청소년쉼터, 초록지역아동센터를 차례로 방문해 위문품을 전달하고 이동이 많은 연휴 기간 코로나19 방역에 철저히 해 달라고 당부했다.

송 의장은 "힘든 상황에도 소외된 분들을 위해 헌신해오고 계신 복지시설 종사자들의 노고에 진심으로 감사드린다"며 "시의회는 소외된 이웃이 외면받지 않고 더불어 사는 따뜻한 복지 실현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

