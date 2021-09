이마트24, 말레이시아 3·4호점 오픈…K-푸드 '인기'

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 16일 말레이시아 셀랑고르에 3호점을 오픈하고, 이달 말에는 쿠알라룸푸르에 4호점을 선보일 예정이라고 밝혔다.

이마트24는 올해 말 10개점, 5년 내 300개점까지 확대해 말레이시아 대표 프리미엄 편의점으로 자리매김 하겠다는 방침이다. 이마트24는 지난 6월과 7월 말레이시아에 1·2호점을 오픈했다. 1호점은 오피스 상권에, 2·3호점은 주택가에, 4호점은 주상복합 상권에 선보인다.

이마트24 관계자는 “강력한 이동 제한 조치에도 불구하고 말레이시아에 첫 선을 보인 이마트24에 대한 현지 고객들의 긍정적인 평가가 이어지고 있다”며 “국내에서 성공한 차별화 상품을 이마트24 말레이시아에 지속 제공하고, 대한민국의 선진화된 편의점의 마케팅, 진열, 홍보물 전략을 활용할 수 있도록 제안하는 등 현지에서 인기를 이어갈 수 있도록 다양한 노력을 기울여 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 이마트24 말레이시아에서는 K-푸드가 큰 인기를 끌고 있다. 1·2호점의 판매 데이터를 분석한 결과에 따르면 컵밥, 떡볶이, 닭강정, 빙수, 삼각김밥 등 K-푸드 즉석 먹거리 매출이 전체 상품의 50%에 달하는 것으로 나타났다. 컵밥·떡볶이·닭강정은 하루 최대 1천개가 판매되며 이틀 치로 준비해 둔 재고가 바닥나기도 했다. 스낵 역시 국내 상품이 전체 매출의 70%를 차지할 정도로 좋은 반응을 얻고 있다.

