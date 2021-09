창원시성호생활문화센터, '다시, 마을에서'로 생활문화의 새바람

코로나로 단절된 시대에 특별한 ‘소통’의 기회로 거듭나는 마을 문화 잔치

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 창원시성호생활문화센터(이하 센터)가 '다시, 마을에서' 사업으로 신종 코로나바이러스(코로나19)로 지친 주민들에게 활력을 불어넣고 있다.

'다시, 마을에서'는 지난 5월 지역문화진흥원이 공모한 '2021지역형생활문화활성화 시범사업'에 선정된 사업이다.

이번 사업은 센터주관으로 지역 내 13개의 주민조직과 마을문화시설, 사회적기업과 협동조합, 창원시문화도시지원센터가 협력해 11월까지 마산, 창원, 진해 일원에서 추진한다.

'행복 의창 산책로' 사업은 산책로를 다양한 문화체험장으로 꾸몄고, 흉물로 방치됐던 폐터널도 공연장으로 탈바꿈했다.

여좌 돌산마을은 100년 된 빨래터와 우물이 체험 마을이 돼 할머니들의 옛이야기를 들려주는 세대 간 소통의 장이 됐다.

푸른내서주민회가 진행하는 '층간소음 싸움 없이 소통하기'는 주민 회원 중 경험자들이 중심이 돼 정기 모임까지 추진한다.

천하장사로에 속한 성호동에서는 오는 11월 씨름대회와 트로트 왕 선발대회등 다양한 축제를 준비 중이다.

그 외 마산 창동예술촌 작가들과 주민이 탐방하며 자신만의 명소를 핸드폰으로 찍어 '오동동 10경'을 책자로 제작하는 등 마을 곳곳에 공간을 만들어 소통하고 있다.

사업에 참여한 '신나는 동네' 최윤정 대표는 "실내만 있어 참을 수 없어 나왔다는 모녀 등 단절이 두려워 마을로 나온 사람들로 식구가 늘었다"며 "코로나로 힘들어하는 마을 사람들에게 숨통을 트이게 해 주는 것이 생활문화의 역할"이고 말했다.

이재균 센터장은 "일상이 멈춰진 코로나 시대에 사업을 할 수 있을까 걱정했는데 주민들이 적극적으로 동참해 사업을 성공으로 이끌었다"며 "시범사업의 성과를 바탕으로 마을 주민이 함께하는 생활문화를 정립해 나갈 것"이라고 전했다.

한편 시범사업 '다시, 마을에서'는 인스타그램, 네이버 카페, 페이스북 페이지를 통해 만날 수 있으며 자세한 문의는 창원시성호생활문화센터로하면 된다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr