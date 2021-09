[포토]유동균 마포구청장, 에쓰오일과 함께하는 추석맞이 사랑의 송편 나누기 행사 참석

[서울시 자치구 포토 뉴스]노원구, 제22회 사회복지의 날 표창 수여

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 15dlf 성산종합사회복지관에서 ‘에쓰오일과 함께하는 추석맞이 사랑의 송편 나누기’ 행사를 진행했다.

이날 행사에는 유동균 마포구청장, 후세인A.알-카타니 에쓰오일 대표, 류열 사장, 심정원 성산종합사회복지관장이 참석했다.

에쓰오일은 송편을 비롯한 식료품 및 생필품 꾸러미 박스 910박스(5000만 원 상당)를 성산종합사회복지관에 전달했다. 꾸러미 박스는 마포구 내 저소득 가정 910세대에 배부할 예정이다.

오승록 노원구청장은 15일 오전 10시 구청 5층 기획상황실에서 제22회 사회복지의 날 표창 수여를 추진했다.

이날 표창식은 코로나19로 인해 ‘제22회 사회복지의 날’ 기념식을 열지 못함에 따라 때마침 예정되어 있던 장애인분과 회의에 해당 유공자에 대한 표창식을 진행하게 되었다.

지역 사회복지를 위해 노력한 총15명(이웃돌봄부문 5명, 민관협력부문 10명)의 유공자에게 표창을 수여했다.

오승록 구청장은 노원구 지역사회보장협의체의 6대분과 중 장애인분과 회의 종료 후 수여식에 참석, 유공자 표창 및 사진촬영 순으로 식이 진행되었다.

오승록 구청장은 “코로나19로 인해 올해 사회복지의 날 기념식을 개최하지 못해 아쉽게 생각한다”면서 “어려운 여건 속에서도 지역의 복지 증진을 위해 항 상 애써주심에 감사드린다”며 “수상자에게 축하의 말을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr