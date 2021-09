신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,850 전일대비 300 등락률 -0.77% 거래량 1,023,417 전일가 39,150 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어신한지주, 7일 기업설명회 개최카카오뱅크 '은행업지수' 편입 "은행주 다시 뛴다" close 는 자회사인 신한자산운용 주식회사와 신한대체투자운용 주식회사가 양사의 이사회 및 주주총회 승인을 통해 합병계약 체결을 승인했다고 15일 공시했다. 합병 후 존속 회사는 신한자산운용이며 합병 기일은 2022년 1월 1일이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr