DL건설은 전주시 완산구 삼천동1가 585-3번지 일원의 세경아파트 재건축정비사업을 수주했다고 15일 공시했다. 계약금액은 1076억6795만9000원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr