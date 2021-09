KB국민은행, 16일부터 주담대·전세대출 한도 줄이고 금리 올려

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 16일부터 주택담보대출과 전세자금대출의 한도를 축소하고 금리를 상향 조정한다.

15일 국민은행은 대출총량 관리를 위해 16일부터 주택담보대출과 전세자금대출 금리를 각각 0.15%포인트씩 인상한다고 밝혔다. 이에 따라 코픽스 연동 변동금리 주택담보대출은(대출 기간 5년 이상, 아파트, 신용 1등급) 금리가 기존 연 2.80~4.30%에서 연 2.95∼4.45%로 상향 조정된다. 전세자금대출 금리도 현행 연 2.79~3.99%에서 2.94~4.14%로 올라간다.

또 총부채원리금상환비율(DSR) 운용기준을 강화하기로 했다. 주택담보대출의 경우 기존 '100~120% 이내'에서 '70% 이내'로 조정돼 차주의 대출한도가 줄어들게 된다. DSR 120% 기준에서 대출 15억원이 가능했던 차주도 70% 이내 기준을 적용하면 8억원이 최대 한도가 된다.

전세자금대출 가운데 생활안정자금대출의 DSR 기준도 기존 '100% 이내'에서 '70% 이내'로 조정된다. 아울러 신용대출 최대 한도도 연소득 이내로 제한한다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr