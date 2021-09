홍준표 "윤석열 정치공작, 가만두지 않겠다…윤석열 공식 사과해야"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 15일 경쟁자인 윤석열 전 검찰총장을 향해 "가만두지 않겠다"며 경고했다.

홍 의원은 이날 여의도순복음교회 설립자 조용기 목사의 빈소를 찾아 조문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "몇몇 사람들이 헛된 정치 공작을 하는데, 그 사람들은 나의 상대도 안 되고 깜도 안 된다. 어떻게 그렇게 유치한 짓을 하냐"며 "자꾸 그러면 가만히 안 둔다"고 경고했다.

그는 "팩트가 없는 것을 거짓말로 만들어서 국민들을 혼란시키고 당원들을 혼란시키는 게 정치공작"이라며 "팩트가 드러나는 순간 범죄다. 기본도 모르는 사람들이 모여가지고 딴에 네거티브라고 하는 것을 왜 우리 당 이전투구에 끌어들이냐"고 지적했다. 홍 의원은 "그 캠프(윤 전 총장 측)에서 지목한 사람은 (의혹 관련 해명) 인터뷰를 했을 것이다. 더 이상 엉뚱한 소리를 하면 가만두지 않겠다"고 경고했다.

홍 의원이 언급한 정치 공작은 ‘고발 사주 의혹’ 제보자 조 모 씨와 박지원 국가정보원장의 만남 자리에 홍 의원 측 캠프 관계자가 있었다는 의혹이다.

이와 관련해 홍 의원 캠프는 별도 성명서를 통해 "유언비어의 진원지가 윤 전 총장 캠프인 것이 다수 언론에 의해 확인됐다"며 "오늘 홍 의원 캠프 해당 관계자가 언론을 통해 공개한 영수증·CCTV 등에 따르면 조 모 씨와 박지원 원장 간 ‘문제의 식사 자리’ 시간에 여의도에 있었고, 동선 또한 투명하게 공개됐다"고 설명했다.

홍 의원 캠프는 "터무니없는 소문 앞에 무대응으로 일관했다"면서 "검찰총장 시절 정치개입 의혹을 당 전체의 문제로 이전투구화 시킨 것도 모자라, 이제는 1차 경선 여론조사 와중 경쟁 후보 캠프에 물타기 시도, 거짓말 공작인가"라며 비판했다.

이어 "윤 전 총장에게 공식 사과를 요구한다"며 "소문의 주동자를 발본색원해 캠프에서 즉각 퇴출해야 할 것이다. 홍 의원 캠프는 캠프를 향한 거짓말 공작을 더 이상 묵과하지 않겠다"고 경고했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr