춘천시, 내년부터 기초 연금 받는 만 65세 이상 어르신, '버스 무료 이용'

월 최대 20회까지‥ 무료 환승 무제한

[아시아경제 라영철 기자] 내년부터 춘천시에서 기초연금을 받는 만 65세 이상 시민은 버스를 무료로 이용할 수 있게 된다.

이재수 춘천시장은 15일 간담회를 열고, 교통복지 확대 방안과 계획을 설명했다.

2022년부터 기초 연금을 받는 만 65세 이상 어르신이 무료로 버스를 이용할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

시는 오는 10월 '춘천시 어르신 버스 무료 이용 지원 조례안'을 시의회에 제출할 예정이다.

행정 절차가 마무리되면 시스템 구축 등 준비 과정을 거쳐 2022년 초부터 본격적으로 시행한다.

대상 인원은 약 3만 1000명이며 춘천 전체 65세 이상 어르신의 60% 정도다.

어르신들은 읍·면·동에서 전용 교통 카드를 발급받아 월 최대 20회까지 버스를 무료로 이용할 수 있다.

시는 소요 예산을 65세 이상 대중교통 주간 평균 3회 이용 시 연간 8억 원 정도로 예상했다.

이와 함께 이달 말부터 버스 무료 환승을 무제한으로 할 수 있다. 무료 환승은 현재 40분 이내 2회지만 이를 60분 이내 무제한으로 확대한다.

버스 이용자의 교통비 절감을 위해 목적지까지 추가 요금 부담 없이 환승 가능하도록 해 교통 복지를 확대한다는 방침이다.

시는 현재 새로운 환승할인 시행을 위한 시스템 마련을 준비 중이며, 올해 10월 말부터 시행할 계획이다.

