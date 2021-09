[아시아경제 공병선 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 125,487 전일가 269,500 2021.09.15 14:06 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)현대모비스, 디트로이트 모터벨라 첫 참가 "미래차 기술 시연""무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close 는 오는 17일까지 완성차 생산 중단에 따라 아산공장의 모듈 생산이 중단됐다고 15일 공시했다.

생산중단 분야의 매출액은 1조1090억원으로 최근 매출액 대비 3.03% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr