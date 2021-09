오아시스마켓, 소상공인 '희망장터' 오픈…희망재단과 맞손

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 중소상공인희망재단과 손잡고 소상공인들의 온라인 판매를 지원하기 위한 희망장터를 오픈한다고 15일 밝혔다.

오는 30일까지 15일 동안 '작지만 풍요로운 소상공인 희망장터' 기획전을 연다. 이번 기획전을 통해 ▲비건다움 비건브라우니 꾸덕이 ▲전남무안 늙은호박진액 ▲수제 그래놀라 8종 ▲뮤란드 M1 마그네틱 차량용 거치대 등 소상공인 상품 약 300개를 선보인다. 오아시스마켓은 올 연말까지 중소상공인희망재단과 다양한 기획전을 펼쳐나갈 계획이다.

오아시스마켓은 "우수한 소상공인 상품을 더 알뜰하게 구매할 수 있도록 1만원 이상 구매 시 3000원 할인쿠폰을 함께 준비했다"고 말했다.

오아시스마켓은 "소상공인과의 동반 성장을 위해 수수료를 업계 최저수준으로 낮췄다"며 "모바일 및 PC 환경에 최적화한 상품 상세페이지 제작을 지원하고, 입점 가능 상품군을 비식품군으로 확장해 더욱 더 많은 소상공인이 온라인 판로를 경험할 수 있도록 했다"고 설명했다.

오아시스마켓은 지난해부터 중소기업유통센터와 함께 소상공인 전용관을 운영하며 소상공인과의 상생에 나서고 있다. 오아시스마켓은 "경쟁력 있다고 판단되는 상품을 직매입 전환해 해당 상품들의 매출이 수십 배 증가한 케이스가 다수 있다"며 "앞으로도 소상공인과 윈윈하는 상생의 장을 만들어 갈 것"이라고 강조했다.

