지스트-엔젤투자협회 호남권, 실험실 창업활성화 위한 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원) 융합기술원 산하의 혁신기업가교육센터(센터장 김진호)는 엔젤투자협회 호남권 엔젤투자허브(센터장 서일권)와 ‘공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업’ 활성화를 위한 업무협약 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업 활성화를 목적으로 ▲호남권 대학·출연(연) 실험실 연구 성과의 사업화·투자 지원 및 지역 창업의 활성화를 위한 제반사항 ▲창업관련 페스티벌, 세미나, 투자 프로그램 등 창업행사 개최 협력 ▲지역 창업 활성화를 위한 인적·물적 인프라 협력 네트워크 구축 ▲기타 협약기관이 필요하다고 상호 협의된 사항 등의 내용을 담고 있다.

각 기관은 업무협약에 따라 호남권 예비창업자를 적극 발굴 및 지원하고, 다양한 창업지원 프로그램과 연계하여 실제 창업으로 이루어질 수 있는 네트워크를 구축 할 예정이다.

