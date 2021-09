서울 14일 확진자 808명…코로나 발생 이후 역대 최다

국내감염 804명, 해외유입 4명

종전 최다 기록 677명보다 131명 많아

800명대 기록은 코로나19 이후 최초

[아시아경제 한진주 기자] 서울에서 발생한 코로나19 확진자 수가 14일 기준 808명으로 최종 집계됐다. 코로나19 발생 이후 역대 최다 확진자가 나온 것이며 800명을 넘긴 것도 처음이다.

15일 중앙방역대책본부와 서울시에 따르면 808명 중 국내 감염은 804명, 해외 유입은 4명이다.

14일 기준 확진자 수는 종전 최다 기록이었던 지난달 24일의 677명보다 무려 131명이나 많다.

서울의 하루 확진자 수는 올 여름 4차 유행이 시작된 이래 급증해 7월 6일(582명)과 13일(637명), 지난달 10일(660명)과 24일(677명) 등 4차례 최다 기록을 깼다. 3주 만에 700명대를 뛰어 넘어 800명대까지 치솟았다.

이달 들어 7일부터 11일까지 연속으로 600명대 후반을 기록해 확산세가 한층 거세진 양상을 보였다. 지난 1주일간(7∼13일) 확진율은 평균 1.1%였다.

검사자 수가 평일 수준으로 돌아오면서 확진자 수도 급증했다. 하루 검사 인원은 일요일인 12일 4만179명에서 월요일인 13일 7만7758명으로 2배 가까이 늘었다.

서울의 누적 확진자 수는 8만8364명이다. 현재 1만645명이 격리 치료 중이고, 7만7107명은 완치 판정을 받아 격리에서 해제됐다. 사망자는 최근 24시간 동안 4명 추가로 파악돼 누적 612명이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr