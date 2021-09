이억원 기재차관, 사과 등 추석 성수품 현장점검…"3주간 16.9만t 공급"

충남 예산 능금농협 유통센터, 5일장 방문

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 이억원 1차관이 15일 오전 추석 연휴를 앞두고 성수품 수급 동향 현장 점검을 했다고 밝혔다. 전날 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 사과 등 추석 성수품 16개 품목과 쌀값 등을 체크한 직후다.

이 차관은 이날 오전 충청남도 예산군 소재 농산물 유통센터의 능금농협과 5일장을 방문해 성수품 수급 상태를 살펴봤다.

먼저 센터에서 지역 농업협동조합·지자체 등과 함께 올해 사과 작황과 추석 성수기 사과 공급현황을 점검했다. 이 차관은 "올해 사과 재배 면적이 한 해 전보다 넓어져 생산량이 안정적으로 늘고 있고, 정부가 공급 중인 성수품 물량도 지난해보다 2배 확대돼 가격이 안정세를 유지하고 있다"고 설명했다.

기재부에 따르면 지난해 42만2000t이었던 사과 생산량은 올해 12.5% 늘어난 47만5000t을 기록할 것으로 전망된다. 사과 성수품 공급량도 지난해 7000t에서 올해 1만4000t으로 2배가량 늘 것으로 예상된다. 14일까지 1만3000t이 공급됐다. 사과값은 홍로 10개 기준 지난해 14일 2만9715원에서 14일 2만6721원으로 11.9% 하락했다.

이 차관은 "코로나 등 어려운 여건에서도 국민들이 선호하는 과일인 사과를 안정적으로 공급하는 농협과 관계자들에게 감사드린다"며 "추석까지 공급량이 최대한 확대될 수 있도록 최선을 다해주기 바란다"고 당부했다.

5일장에선 추석 성수품 판매 상황을 살펴보고 사과와 소고기 등을 구입하면서 상인들을 격려했다. 이 차관은 가격 안정화를 위해 추석 16대 성수품을 지난해보다 1주일 빠른 추석 3주 전(8월30일)부터 공급하고, 평시 대비 1.4배 공급량을 늘렸다고 설명했다. 코로나19 위기를 겪었던 지난해엔 평년 대비 1.3배 늘린 바 있다.

지난 달 30일부터 14일까지의 성수품 공급 실적은 16만9000t으로, 당초 계획인 15만t보다 많았다. 달성률은 112.4%다. 이 차관은 "추석 물가가 서민 생활과 직결되는 만큼 추석까지 남은 기간 관계부처 합동 추석 성수품 공급이 차질 없이 이행되도록 계속 점검하고 세심히 챙겨나갈 것이라고 밝혔다.

