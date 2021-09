개인, 나홀로 순매수세…코스피·코스닥지수 ↑

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 개인의 순매수세에 장중 오름세를 보이고 있다.

15일 오전 10시 10분 코스피는 전 거래일 대비 0.13%(3.95포인트) 상승한 3152.78을 가리키고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 0.05%(1.62포인트) 하락한 3147.21로 장을 출발했다. 전일 미국 증시가 기대치를 밑돈 소비자물가지수(CPI)에도 테이퍼링 우려로 소폭 하락하자 국내 증시가 약세를 보일 것으로 예측됐지만 개인들의 순매수세에 강보합세를 보이는 것으로 분석된다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 1699억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 125억원, 1625억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 의약품(2.32%), 의료정밀(2.29%), 전기가스업(1.63%), 음식료품(0.99%), 서비스업(0.74%) 순으로 나타났다. 의약품 업종 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 8,000 등락률 +3.04% 거래량 356,147 전일가 263,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close 의 강세가 두드러졌다. 셀트리온은 지주사합병을 위한 임시주주총회를 하루 앞두고 3%대 강세를 보이고 있다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 200 등락률 +0.26% 거래량 5,306,840 전일가 76,600 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 "주식카톡방 완전 무료 선언" 파격 결정스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시삼성전자, 동반성장지수 평가서 10년 연속 '최우수' 수상 close (0.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 342,021 전일가 402,500 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 고용부 장관, 네이버 등 IT기업에 "하반기 채용확대해달라"코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close (0.62%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 928,000 전일대비 15,000 등락률 +1.64% 거래량 39,489 전일가 913,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close (2.41%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 5,362,066 전일가 124,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 고용부 장관, 네이버 등 IT기업에 "하반기 채용확대해달라"코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래'이용료 없는 카카오톡 종목추천', 화제 close (2.02%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,500 등락률 +0.72% 거래량 165,184 전일가 209,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 오는 17일까지 아산공장 생산중단코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감 close (0.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 8,000 등락률 +3.04% 거래량 356,147 전일가 263,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close (3.99%)은 상승했고 SK하이닉스(-1.86%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 5,000 등락률 -0.66% 거래량 50,069 전일가 755,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close (-0.93%), LG화학(-3.41%)은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.45%(4.71포인트) 오른 1042.45를 가리키고 있다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.18%(1.83포인트) 상승한 1039.57을 가리키고 있다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 760억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 442억원, 289억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 종이·목재(1.81%), 유통(1.66%), 섬유·의류(1.49%), 오락·문화(1.4%), 운송장비·부품(1.02%) 순으로 나타났다. 이 가운데 콘텐츠 공급업체들이 강세를 보이고 있는데 드라마 지리산 티저 공개와 함께 제작업체인 에이스토리 에이스토리 241840 | 코스닥 증권정보 현재가 33,300 전일대비 2,550 등락률 +8.29% 거래량 230,231 전일가 30,750 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "에이스토리, 하반기 안정적인 고성장 전망"[e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일에이스토리, 영상콘텐츠 테마 상승세에 10.42% ↑ close 는 장중 7%대 강세를 보이고 있다. 이외에도 덱스터 덱스터 206560 | 코스닥 증권정보 현재가 13,500 전일대비 800 등락률 +6.30% 거래량 3,115,571 전일가 12,700 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?"주식카톡방 완전 무료 선언" 파격 결정모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언! close (7%), 위지윅스튜디오 위지윅스튜디오 299900 | 코스닥 증권정보 현재가 16,300 전일대비 700 등락률 +4.49% 거래량 627,177 전일가 15,600 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 위지윅, LG계열 광고사 'HS애드'와 MOU…"가전 등 최첨단 전시 플랫폼 구축"위지윅스튜디오 "위즈온센, 중화권 공연 콘텐츠 수급…유통망 확대"위지윅스튜디오, 컴퍼니 빌더 '게임체인저'에 전략적 투자 close (4.4%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 83,600 전일대비 600 등락률 +0.72% 거래량 29,769 전일가 83,000 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "넷마블, 강력한 한방 없지만…3Q부터 이익 정상화 시동"'OTT 성적' 따라 가는 드라마 제작株[클릭 e종목] "스튜디오드래곤, 글로벌 진출 본격화" close (1.2%) 등도 상승세를 나타냈다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(3.25%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 62,700 전일대비 1,600 등락률 +2.62% 거래량 908,497 전일가 61,100 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?" close (3.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,100 전일대비 4,400 등락률 +2.96% 거래량 209,741 전일가 148,700 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접 close (4.17%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 83,100 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 168,881 전일가 82,900 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close (0.60%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,600 전일대비 200 등락률 +0.28% 거래량 279,656 전일가 72,400 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은? close (0.97%)는 상승했고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 448,000 전일대비 11,200 등락률 +2.56% 거래량 532,035 전일가 436,800 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 "주식카톡방 완전 무료 선언" 파격 결정코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래'이용료 없는 카카오톡 종목추천', 화제 close (-0.05%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 154,900 전일대비 1,100 등락률 +0.72% 거래량 767,896 전일가 153,800 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감"주식카톡방 완전 무료 선언" 파격 결정 close (-0.26%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가

이날 국내 증시에선 애플 관련주들의 약세가 이어졌다. 비에이치는 장중 3.87%가량 하락했고 LG이노텍도 장중 4.62% 하락한 21만7000원에 거래됐다. 한지영 키움증권 연구원은 “아이폰13에 대한 실망감이 작용하면서 애플의 주가가 부진했다는 점을 고려하면 국내 증시에서도 아이폰 밸류체인 관련주들의 주가 변동성 확대에 유의해야 할 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr